أوروبا تدعم مرشح الكويت لرئاسة الاتحاد الدولي للسباحة

2021/05/17 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعلن رئيس الاتحادين الأوروبي والايطالي للسباحة باولو باريلي، عن انسحابه من سباق الانتخابات على كرسي رئاسة الاتحاد الدولي للعبة لصالح مرشح الكويت حسين المسلم.جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المسلم مع بارلي على هامش بطولة اوروبا للسباحة واتفق خلاله الاثنين على توحيد الجهود ودعم حملة المسلم في الانتخابات.وبذلك تكون تزكية المسلم للمنصب الاهم على مستوى اللعبة في العالم بانتظار الاعلان الرسمي، بعد حصوله على دعم القارتين الآسيوية والافريقية، والعديد من الاتحادات الأهلية في امريكا الشمالية والجنوبية، كأول عربي وخليجي يحصل على هذا المنصب في احد اكبر الاتحادات الأولمبية.وأكد حسين المسلم على أهمية القارة الأوروبية في الالعاب المائية، مضيفا أن دعمه من قبل الاتحادين الاوروبي والإيطالي باولو بارلي في غاية الاهمية نظرا للمكانة المرموقة التي تحظى بها القارة في السباحة. وشدد المسلم على ان العمل داخل الاتحاد الدولي للسباحة يسوده التعاون وروح الفريق الواحد، مشددا على أنه سيعمل على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب للارتقاء بالبطولات والمستوى الفني، والتطوير بشكل مستمر.

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