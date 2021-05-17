سبع مفردات أساسية للمواطنين.. تصريح من التجارة بشأن البطاقة التموينية

2021/05/17 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن البطاقة التموينية ستكون في مأمن من المتغيرات التي حدثت سابقاً، فيما أشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بدعم البطاقة يمثل انعطافة كبيرة وعاملاً إيجابياً سيصب بمصلحة المواطنين.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البطاقة التموينية امام منعطف ايجابي بعد قرار مجلس الوزراء بأن تكون البطاقة التموينية سلة واحدة تضاف اليها البقوليات ومعجون الطماطم"، لافتا الى أن "الملف سيحال الى شركة متخصصة بحسب العقد الذي تجريه الشركة العامة للمواد الغذائية مع إحدى الشركات".وأضاف، أن "هذا القرار أعطى للبطاقة التموينية صورة جديدة تختلف عن كل السنوات السابقة التي عانت فيها من مشاكل بسبب قلة التخصيصات"، موضحا أن "موافقة مجلس الوزراء نصت على إضافة مواد جديدة والتعاقد مع شركة عراقية متخصصة وأن تدعم مبالغ البطاقة التموينية من خلال كوبانات النفط عبر تسهيلات تقدمها وزارة النفط". وأكد أن "البطاقة التموينية ستكون في مأمن من المتغيرات التي قد تحصل كما كان في السنوات السابقة"، لافتاً إلى أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تقوم حاليا بإجراءات التعاقد والاتفاق مع إحدى الشركات العراقية المتخصصة بحسب قرار مجلس الوزراء لغرض انجاز العقد بشكل مباشر وثم التوجه لتوزيع البطاقة التموينية".وبشأن حصة شهر حزيران المقبل أوضح حنون، أن "حصة الشهر السادس ستضاف إليها مواد بسلة واحدة لتكون سبع مواد بعد اضافة مادتين من البقوليات ومعجون الطماطم".وتابع أنه "ستكون هناك سبع مفردات أساسية تجهز الى المواطنين عبر نظام البطاقة التموينية والاجراءات مستمرة مع الشركة المتخصصة وبعد فترة قريبة سيتم الاعلان عن الشركة والاجراءات المتخذة لحسم موضوع المفردات التموينية خلال الفترة المقبلة".وكان مجلس الوزراء قد أقر، في وقت سابق، مشروع السلة الواحدة لمفردات البطاقة التموينية، واضافة معجون الطماطم والبقوليات الى مفردات البطاقة التموينية، فضلا عن المواد الأساسية الأربع السكر وزيت الطعام والطحين والرز.

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