قمة محتملة بين بايدن وبوتين.. صحيفة روسية تتوقع المكان

2021/05/17 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة كومرسانت الروسية، الاثنين، نقلا عن مصادر حكومية أن سويسرا هي المكان الأرجح لعقد قمة محتملة بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في يونيو

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