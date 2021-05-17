تضمنت 12 مشروعاً بالتفصيل.. ذي قار تطرح خارطة طريق للنهوض بواقع المحافظة الخدمي

2021/05/17 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت محافظة ذي قار، الاثنين، "خطة عمل جديدة" لدعم مشاريع المحافظة، بعد إكمال خطة صندوق إعمار المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال إعلام المحافظة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيار 2021)، إنه "نظراً لكثرة الاستفسارات حول مشاريع الاعمار مقابل النفط، نود ان نوضح لكم انه لا توجد اي مشاريع او عقود حالياً، واكملت محافظة ذي قار خطة صندوق اعمار ذي قار وشملت مشاريع مهمة واستراتيجية سنعلن عنها فور مصادقتها بالايام القادمة"

وأضافت، "وبنفس الوقت نعمل مع وزارة التخطيط على مصادقة مشاريع تنمية الاقاليم ونجتهد من أجل زيادة المشاريع الجديدة المسموح فيها للمحافظة".

وتابعت، "وكذلك خصصنا مبالغ اكبر من المطلوب للمشاريع المستمرة ونعدكم ولأول مرة أنه لن يتوقف مشروع هذا العام بسبب عدم توفر سيولة مالية وذلك لان نسبة انجاز المقاولين للمشاريع لن يكون اكبر من المخصص للمشاريع المستمرة، ولكن جميعنا يعرف أن مشكلة ذي قار واحتياجاتها اكبر من هذه التخصيصات، وهي تحتاج الى مشاريع استراتيجية لذا طرحت فكرة الاعمار مقابل النفط، ومن مبدأ التخطيط بالمشاركة يسرنا ان نطرح عليكم ما نفكر به من مشاريع في حال تمت الموافقة على الفكرة من بغداد، ويسرنا ان نتشارك بالافكار وان تساعدونا بخلق رأي عام لقبول بغداد بأفكارنا وكذلك بجلب الشركات الكبيرة والرصينة في حال تطبيقها".

وبينت، "مشاكل ذي قار الكبيرة تحتاج مشاريع كبيرة فمشاكل السكن تحتاج الى مشاريع سكنية كبيرة ، ومشكلة البطالة تحتاج مدينة صناعية كبيرة تستوعب هذه الاعداد واستثمار متنوع وكبير بالصناعة والزراعة والسياحة، ومشكلة الخدمات تحتاج إلى مشاريع بمبالغ كبيرة لكل الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى مشاريع الخدمات المجتمعية لا سيما الصحية والتعليمية وكذلك المشاريع الترفيهية والسياحية ومشاريع إعادة هوية المدينة الثقافية":

1 مشاريع البنى التحتية

وصف المشروع:

تشمل اكمال البنى التحتية (مجاري ، وماء ، واتصالات ، وكهرباء دفن ، وتبليط وارصفة) لكافة المناطق الغير مخدومة في محافظة ذي قار، وفق تصاميم ودراسة وكشوفات تعدها جهات اجنبية وتنفذ من قبل شركة اجنبية (بعد مصادقة الاسعار من قبل الجهات والدوائر المختصة في ذي قار)

2 مشاريع المدن الجديدة

وصف المشروع:

يشمل تنفيذ طرق كافة البنى التحتية للطرق الحلقية والشريانية الرئيسية بمناطق التوسع ضمن التصاميم الاساسية المحدثة لكل الوحدات الادارية في ذي قار، على ان تكون الطرق بمواصفات عالية وبتصاميم عالمية (تعد التصاميم من مكاتب استشارية اجنبية وتنفذ من قبل الشركات الاجنبية على ان تصادق الاسعار من قبل الدوائر المختصة العراقية).

3 المشاريع السكنية

وصف المشروع:

مشاريع لحل مشكلة السكن بشكل كامل في المحافظة من خلال بناء مجمعات سكنية متكاملة 6 مجمعات (2 في الناصرية و الباقي بمراكز الاقضية الرئيسية) على غرار مجمع بسماية في بغداد.

4 مشاريع التنمية الصناعية والقضاء على البطالة

وصف المشروع:

اكمال المرحلة الثانية من المدينة الصناعية ( 2000 دونم ) والتي يمكن ان تقضي على البطالة في ذي قار بشكل كامل من خلال توفير 100000 فرصة عمل

ملاحظة: المدينة الصناعية المنجزة حاليا 200 دونم تحتوي 100 مقسم وتوفر 10000 فرصة عمل

ولكن المساحة الكلية 2000 دونم

بمعنى أنه لو نفذت المساحة الكلية ستشغل 100000 موظف وبالتالي تقضي على البطالة 100‎%‎ لانها ستشغل 100000 موظف فعلي فيها اضافة الى وظائف ثانوية توفرها بالسوق.

وان تحتوي المدينة الصناعة صناعات متوسطة لخلق الاكتفاء الذاتي في المحافظة وصناعات كبيرة للتصدير الى خارج المحافظة كصناعة الادوية وغيرها.

وفي هذه الحالة سوف لن تحتاج المدينة الصناعية الى مطور ويمكن ان تعتبر محافظة ذي قار هي المطور وتكون ايجارات المقسمات ( 1000 معمل ) واردات كبيرة و مستمرة للمحافظة .

5 مشاريع التنمية السياحية

وصف المشاريع:

تتكون من 3 مشاريع يمكن ان تخلق بيئة سياحية متنوعة من خلال:

أ انشاء مشروع سياحي كبير في مدينة اور ( فندق وسوق سومري يحاكي البيئة السومرية ومرافق صحية وامنية وسياحية ...



الخ ) بعد اعداد تصميم اساس للمدينة الجديدة ( مدينة اور )

ب مشروع سياحي كبير في الاهوار يشمل ( فندق ومراسي زوارق واسواق تراثية ومطاعم تقليدية وشاليهات )

ج مشروع المنتجع السياحي في الناصرية ( في الموقع المحدد من قبل الاستشاري البريطاني المعد لتصميم الناصرية المحدث 2012 في ناحية اور )

د اكمال مطار الناصرية

6 مشاريع ترفيهية

وصف المشروع:

تنفيذ امتداد الكورنيش من جسر الزيتون يمتد باتجاه الجامعة ويطور بشكل مختلف عما موجود حاليا بالعراق على ان يكون المصمم والمنفذ اجنبي وان تكون الاستعمالات والفعاليات فيه مختلفة نوعياً (نافورات راقصه، متحف علمي للاطفال، مجمع مسارح للكبار والاطفال، جسور مشاة بتصاميم حديثة تربط صوبي الجزيرة والشامية وتمر فوق نافورات راقصة وتحتوي على فعاليات وابراج في منتصف الجسور ، جسور مشاة تربط الجامعة بالكورنيش وتربط الكورنيش في صوب الجزيزة بالمتنزه في صوب الشامية).

7 المشاريع البيئية

وتشمل:

أ مشاريع معالجة الصرف الصحي بكافة الاقضية ومعالجة اي ملوثات تلقى في الفرات او الاهوار

ب معامل تدوير النفايات لكل الاقضية الاقضية

ج دراسة ومعالجة الاماكن الملوثة اشعاعيا في ذي قار

8 المشاريع الطبية

وصف المشروع:

إعداد التصاميم وتنفيذ المدينة الطبية لتكون الاكبر في العراق

ملاحظات:

ان تكون الشركة المصممة المنفذة شركة عالمية متخصصة بالمجال الطبي (بدءا من اختيار الموقع سواء كان الموقع المحدد للمدينة الطبية في التوسع او غيره وانتهاء بالتجهيز والتشغيل).

عند انجاز المشروع يمكن ان يدار من قبل شركة متخصصة بادارة المستشفيات والمدن الطبية ليكون مشروعا استثماريا ويكون مردود مادي مستمر للمحافظة (على ان يعامل معاملة المستشفيات الحكومية لابناء المحافظة ويعامل معاملة مشروع استثماري للزبائن من خارج المحافظة).

9 المشاريع التعليمية

وصف المشروع:

دراسة احتياج المحافظة بكافة الوحدات الادارية للمدارس للـ 10 سنوات القادمة وانشاء تلك المدارس على ان تكون من (المدارس الصديقة للطفل).

ويفضل ان تكون الشركات المنفذة من الدول المعروفة بهذا النوع من المدارس ( اليابان ، كوريا ...



الخ).

10 مشاريع النقل

وتشمل:

أ إعداد دراسة (خطة النقل الشامل) وتنفيذ كافة مخرجات تلك الخطة

ب تفعيل النقل العام ويمكن انشاء شركة نقل محلية تابعة للمحافظة وتجهيز باصات الطابقين وتسيير رحلات باوقات محددة من كافة الاقضية الى مركز المدينة وكذلك من الاحياء المختلفة الى المركز

ج- تنفيذ كافة الطرق الخارجية بين الاقضية والنواحي كطرق حديثة بكافة خدماتها

11 مشاريع الموارد المائية والزراعة

وصف المشروع:

التعاقد مع شركات متخصصة بمجال الزراعة والري والاستدامة واقتراح مشاريع وتنفيذها من شأنها ان تحقق الاهداف الاتية :

أ تنمية الزراعة وخلق الاكتفاء الذاتي في المحافظة

ب الانتقال الى التصدير الى المحافظات الاخرى

ج تنفيذ المشاريع الصناعية المرتبطة بالزراعة

د تنفيذ الحزام الاخضر

ه تحقيق الاستدامة وترشيد استخدام المياه

و اقتراح وتنفيذ خطط من شأنها ان تعكس الهجرة من الحضر الى الريف (كتمليك الاراضي الزراعية ، توفير الخدمات المجتمعية ، توفير القروض والتسهيلات وحماية المنتج ...



الخ).

12 المشاريع التجارية

وصف المشروع :

انشاء مناطق تجارية جديدة ومناطق تخصصية مثل (تأهيل وإعادة بناء سوق هرج او انشاء سوق بديل للباعة المتجولين ومثله بكل الوحدات الادارية ، وانشاء المنطقة الصحية التجارية ونقل الاطباء اليها لتفريغ الحبوبي ليكون الحبوبي منطقة تراثية حضرية مسقفة كمركز قديم للمدينة يحتفظ بالفعاليات التجارية والثقافية ، تنفيذ منطقة معارض السيارات الحديثة المقترحة بالتصميم الاساس على طريق مدينة أور .....



الخ من الفعاليات التجارية المختلفة).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضمنت 12 مشروعاً بالتفصيل.. ذي قار تطرح خارطة طريق للنهوض بواقع المحافظة الخدمي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضمنت 12 مشروعاً بالتفصيل.. ذي قار تطرح خارطة طريق للنهوض بواقع المحافظة الخدمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).