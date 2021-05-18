صواريخ وإطلاق نار وإنفجارات على الحدود بين إسرائيل ولبنان

2021/05/18 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأفادت وسائل إعلام، بأن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.وذكرت وكالة سبوتنيك، انه سمع دوي إنفجارات وإطلاق النار وصافرات الإنذار شمال اسرائيل على الحدود مع لبنان.الى ذلك، ذكرت قناة المنار اللبنانية، ان سرايا القدس اطلقت رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مدينة تل أبيب ورشقات صاروخية باتجاه سديروت وعسقلان ولخيش، مؤكدة ان سرايا القدس استهدفت سديروت والنقب الغربي برشقة صاروخية كبيرة.المصدر: RT + المنار

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