الدخلية توضح حقيقة إلغاء قوات الشرطة الاتحادية

2021/05/18 | 00:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت وزارة الداخلية، الاثنين، توضيحا بخصوص ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أنباء عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة، على هيكلة ملاك الفرقة الآلية شرطة اتحادية الى قيادة فرقة الرد السريع.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، (17 ايار 2021)، إنها "تنفي هذه الانباء جملة وتفصيلا، وتدعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصرا".

وأوضحت أنه "في حال وجود أي توجيهات او تعليمات عن دمج او إلغاء تشكيل من تشكيلاتها تعمل على ايصاله الى الرأي العام بكل شفافية مع بيان الأسباب".

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