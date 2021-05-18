شاهد بالفيديو بيع وترويج المخدرات في البصرة

2021/05/18 | 00:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وثق مقطع فيديو في منطقة الكفائات بمحافظة البصرة، بيع وترويج للمواد المخدرة علنا في الشارع.

وأظهر التسجيل المصور الذي حصل NRT على نسخة منه اليوم، (17 ايار 2021)، وقوف سيارات في حي الكفائات بطريقة اشبه بالسوق لبيع المخدرات والحشيشة والكحول، فيما يقف عندهم من يرغب بشراء هذه المواد.

وطالب المتحدث في الفيديو من الجهات المختصة بوضع حدا لهذه الحالة، مشيرا إلى ان اي شخصية يلقى القبض عليها من هؤلاء تخرج في اليوم الاخر.





وتشهد العديد من المناطق العراقية انتشارا لتجارة وتعاطي المخدرات حيث انها وصلت إلى حدود قياسية، الأمر الذي يدخل البلاد في معضلة يصفها متخصصون بـ"أكثر خطورة من الإرهاب".

A.A

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