مرضى السرطان في المحافظات العراقية يناشدون الكاظمي لتوفير العلاج لهم

2021/05/18 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

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ناشد مجموعة من مرضى السرطان في المحافظات العراقية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوفير العلاج لهم بعد فقدانه منذ أكثر من سبعة اشهر في المستشفيات الحكومية ونفاذه من الصيدليات الاهلية.

وقال المرضى انهم "شريحة معرضة لكورونا بسبب نقص المناعة التي تكاد تكون منعدمة لديهم بسبب المرض".

وطالب المرضى الكاظمي والجهات ذات العلاقة بتوفير العلاج الخاص بهم والمفقود من المذاخر، وعدم استطاعتهم السفر إلى محافظات اخرى لتوفير علاجهم الدوري.

واوضح عدد من المرضى ان علاجهم وصل الى مبالغ كبيرة شهريا في الصيدليات الأهلية.

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