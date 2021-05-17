زيادة حجم الأسهم الأميركية في صندوق السيادة السعودي

2021/05/18 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد إفصاح تنظيمي أميركي، الاثنين، بأن صندوق الثروة السيادي السعودي زاد حيازته من الأسهم الأميركية إلى 15.4 مليار دولار، في الربع الأول من العام الجاري، من حوالي 12.8 مليار في نهاية 2020

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