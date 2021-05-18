نقابة أطباء العراق تطلب تسهيلات لإدخال متطوعيها إلى فلسطين

2021/05/18 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت نقابة الأطباء في العراق، الاثنين، دعوات إلى 4 جهات عربية وفلسطينية، لتوفير تسهيلات انضمام أطباء متطوعين عراقيين لإخلاء الجرحى وتقديم الخدمات اللازمة في قطاع غزة الذي يتعرض من أكثر من أسبوع إلى قصف إسرائيلي متواصل.

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وعنونت النقابة بيانها الذي تلقى "ناس"، نسخة منه (17 آيار 2021)، إلى أربع جهات هي: "وزارة الصحة الفلسطينية، اتحاد الأطباء العرب، نقابة اطباء دولة فلسطين، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية".

وتالياً نص البيان:

استجابة لبيان نقابة اطباء العراق حول العدوان على غزة الذي أسفر عن استشهاد المئات وجرح الآلاف، شرع اخوانكم اطباء العراق بطلبات التطوع في الجهد الطبي لمعالجة اهلنا في غزة وباندفاع وعزم عالي وسجلوا أسماءهم في نقابة الأطباء المركز العام ومن بينهم نقيب الأطباء وأعضاء المجالس ورؤساء الفروع وباقي الأطباء من مختلف الأعمار والتخصصات وشاركهم بذلك إخوانهم الأطباء العراقيين العاملين خارج العراق ليشاركوا في أعمال الإنقاذ وعلاج الجرحى في مستشفيات القطاع حسب رغبة السلطات الصحية وينتظرون توفير سبل الانتقال وتحديد أماكن العمل وفي نفس الوقت تعهدت مستشفيات العراق الخاصة المرتبطة بالنقابة استقبال ومعالجة الجرحى المحالين إلى العراق وبأعلى مستوى من العناية و الاهتمام.

هذا الاستعداد يعبر عن حب العراقيين لمساعدة إخوانهم الفلسطينيين ضد العدوان الاسرائيلي الغاشم حيث أن العراقيين عانوا من ظلم ذوي القربى والعدوان و الإرهاب الخبيث والبغض وسياسة الكراهية ويقدرون الحاجة للتضامن والإسناد و التسامح.

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