نغنّي لننتصرْ أمام يأسنا لا ننكسرْ - ريتا عودة

2021/05/18 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة نغنّي عن طفلَةٍفوق الرّكام تولول:قصفوا بيتيقتلوا أهليشرّدوا حلميربّاهُ أعِنّي.نغنّي لننتصرْأمام يأسنا لا ننكسرْ.ونغني عنكَ ..عنّي..وعن مليونِلاجىءٍ ولاجىءٍصارتْ خيمتُهُمنفاهُ.ونغنّي لننتصرْأمام يأسنا لا ننكسرْ.ونغنيعن نكبةتتناسلُأبًا عن جدِّبمنتهى الجدِّنغنّي لننتصرْأمام يأسنا لا ننكسرْ.نغنّي

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