الإعلام الأمني تعلن اعتقال 'مسؤول تجهيز داعش' في جزيرة الحضر

2021/05/18 | 00:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن اعتقال "مسؤول تجهيز اوكار داعش" في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية خاصة نفذت بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد الارهابي ما يسمى المسؤول عن تجهيز اوكار الدواعش في جزيرة الحضر في الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات غرب نينوى وصلاح الدين وتقديم الدعم اللوجستي لها من مواد غذائية وطبية ومعدات".

وأضافت أنه "تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى حيث شرعت قوة محمولة جواً من مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ٢٠ وفصيل استخبارات لواء المشاه ٤٣، وباسناد بري آلي من قبل الفوج الاول للواء ذاته، تمت عملية الانزال الجوي ومحاصرة الارهابي والقبض عليه وضبط العجلة التي كانت تحمل مواد الدعم للاوكار".

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