القوات العراقية تعتقل المسؤول عن تجهيز اوكار الدواعش في جزيرة الحضر

2021/05/18 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني =============بانزال جوي لمفارز الاستخبارات العسكرية واسناد بري..



القبض على ما يسمى مسؤول تجهيزات اوكار داعش في جزيرة الحضر .................... بعملية نوعية خاصة نفذت بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد الارهابي ما يسمى المسؤول عن تجهيز اوكار الدواعش في جزيرة الحضر في الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات غرب نينوى وصلاح الدين وتقديم الدعم اللوجستي لها من مواد غذائية وطبية ومعدات .تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى. حيث شرعت قوة محمولة جواً من مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ٢٠ وفصيل استخبارات لواء المشاه ٤٣ ،وباسناد بري ألي من قبل الفوج الاول للواء ذاته، تمت عملية الانزال الجوي ومحاصرة الارهابي والقبض عليه وضبط العجلة التي كانت تحمل مواد الدعم للاوكار.



.وهو من العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.============١٨ آيار ٢٠٢١

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