المدفعية الإسرائيلية ترد على إطلاق صواريخ من لبنان

2021/05/18 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أطلق نيران مدفعيته ردا على إطلاق "ستة صواريخ" من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

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