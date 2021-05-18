بغداد: عصابة تقتحم شركة توصيل وتسرق الأموال وكاميرات المراقبة!

2021/05/18 | 00:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم مجهولون على سرقة مبلغ مالي كبير وأجهزة من شركة مختصة بتوصيل البضائع في العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر مصدر محلي في حديث لـ"ناس" أن "مجهولين سرقوا مبلغ 55 مليون دينار فضلا عن ثلاث كاميرات وجهاز DVR، بعد إقدامهم على كسر الأقفال الخارجية لمبنى الشركة الواقعة في منطقة الداوودي ببغداد".

واضاف أن "أفراد عصابة السرقة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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