2021/05/18 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬يعجّل‭ ‬نقل‭ ‬مواطنيه‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬مع‭ ‬اشتداد‭ ‬السلالة‭ ‬الجديدة‭ ‬ بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أسفرت‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬عراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬والعثور‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬وعبوات‭ ‬وأحزمة‭ ‬ناسفة‭ ‬بمنطقة‭ ‬حمام‭ ‬العليل‭ ‬احد‭ ‬ابرز‭ ‬معاقل‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭.‬ وأفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية‭ ‬نوعية‭ ‬ضد‭ ‬جيب‭ ‬لداعش في‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية‭ ‬نوعية‭ ‬ضد‭ ‬جيب‭ ‬لداعش في‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).