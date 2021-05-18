2021/05/18 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق يعجّل نقل مواطنيه من الهند مع اشتداد السلالة الجديدة بغداد -عبدالحسين غزال أسفرت عملية أمنية عراقية الاثنين عن مقتل 8 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي والعثور على أسلحة وعبوات وأحزمة ناسفة بمنطقة حمام العليل احد ابرز معاقل التنظيم في السنوات الماضية جنوب شرقي مدينة الموصل شمال العراق. وأفاد المتحدث باسم القائد العام […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية نوعية ضد جيب لداعش في جنوب الموصل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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