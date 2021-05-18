هل فشلت واشنطن في أول اختبار؟

2021/05/18 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ما الذي يحدث بالضبط؟ ولماذا تبدو الاتصالات غير مجدية مع طرفي الصراع لوقف حرب غزة التي زادت من تداعيات نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة أصلاً منذ عقود؟ ولماذا تتجاهل الدول مبدأ التصدي لاستخدام القوة المفرطة؟ هذه الحرب لن تتوسع او تكون حربا اقليمية كما كان المصطلح ينتشر بسرعة على ألسُن المحللين وتوقعاتهم قبل […]

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