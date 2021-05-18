2021/05/18 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النواب الأردني يطلب من الحكومة طرد السفير الإسرائيلي عمان- واشنطن- روما – الزمان تشاور الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين مجددا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حول النزاع المستمر بين الدولة العبرية والفلسطينيين، علما بأن واشنطن رفضت للمرة الثالثة في الامم المتحدة مسودة بيان يدعو الى «وقف اعمال العنف». قال دبلوماسيون في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكالمة ثانية لبايدن مع نتانياهو ورفض أمريكي ثالث لمسودة بيان الأمم المتحدة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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