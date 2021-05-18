مكالمة‭ ‬ثانية‭ ‬لبايدن‭ ‬مع‭ ‬نتانياهو‭ ‬ورفض‭ ‬أمريكي‭ ‬ثالث‭ ‬لمسودة‭ ‬بيان‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬

2021/05/18 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النواب‭ ‬الأردني‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬طرد‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ عمان‭- ‬واشنطن‭- ‬روما‭ – ‬الزمان‭ ‬ تشاور‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الاثنين‭ ‬مجددا‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬حول‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬واشنطن‭ ‬رفضت‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬مسودة‭ ‬بيان‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬اعمال‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬ قال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬في‭ […]

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