نفذت طائرات F16 العراقية سلسلة من الضربات الجوية جنوب غربي حمام العلي استهدفت خلالها انفاق كان يستخدمها عناصر داعش الارهابي

2021/05/18 | 00:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F16 القوة الجوية سلسلة من الضربات الجوية جنوب غربي حمام العلي استهدفت خلالها انفاق كان يستخدمها عناصر داعش الارهابي في عملياتهم ضد قواتنا الأمنية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

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