مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول غزة الثلاثاء

2021/05/18 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، حول التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، هي الرابعة من نوعها خلال نحو 10 أيام.وقالت بعثة النرويج بالمجلس، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ستثير كل من تونس والصين والنرويج مرة أخرى أزمة الشرق الأوسط على جدول أعمال مجلس الأمن الثلاثاء".وأضافت: "يستمر الوضع على الأرض في التدهور، ويستمر قتل وجرح المدنيين الأبرياء".وتابعت: "نكرر: أوقفوا النار، أوقفوا الأعمال العدائية الآن".ومساء الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوع، إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 1400 جريح، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 22 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.المصدر: الأناضول

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