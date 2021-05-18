2021/05/18 | 01:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، الثلاثاء، بان مجهولين اقتحموا شركة في بغداد وسرقوا مبلغ 55 مليون دينار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مجهولين اقتحموا شركة مختصة بتوصيل البضائع في منطقة الداوودي في بغداد وسرقوا مبلغ 55 مليون دينار".

واضاف، ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث، بعد فرار المجهولين الى جهة مجهولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يقتحمون شركة في بغداد ويسرقون مبلغ 55 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يقتحمون شركة في بغداد ويسرقون مبلغ 55 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).