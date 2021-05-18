"قد يتجاوز غزة".. رئيس هيئة الأركان الأميركي يحذر من تصاعد التوتر

2021/05/18 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الاثنين، من خطر زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع خارج غزة، مع استمرار القتال بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين، داعيا إلى خفض التصعيد المتواصل منذ أكثر من أسبوع

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