بايدن يؤكد لنتانياهو دعمه وقفا لإطلاق النار في غزة

2021/05/18 | 01:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، دعمه لوقف إطلاق النار في غزة

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