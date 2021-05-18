تسريب صوتي خطير بين مشعان الجبوري وقتيبة الجبوري

2021/05/18 | 01:50 - المصدر: قناة التغيير

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تسريب لمحادثة صوتية بين “مشعان الجبوري” ورئيس لجنة الصحة النيابية “قتيبة الجبوري” حول شبهات فساد مالي في محافظة صلاح الدين

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