"يونيفل": عودة الهدوء إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية

2021/05/18 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عودة الهدوء إلى المنطقة التي شهدت إطلاق نار من الأراضي اللبنانية، مساء الاثنين، وأعقبها إطلاق المدفعية الإسرائيلية نيرانها باتجاهها.

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