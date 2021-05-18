{ الصباح } تتلقى مزيداً من التهاني بذكرى تأسيسها

2021/05/18 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

لليوم الثاني توالت التهاني والتبريكات من المسؤولين الحكوميين والجهات النقابية والاتحادات الثقافية فضلا عن ممثلي الاحزاب لصحيفة “الصباح” وللعاملين فيها بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتأسيسها.

وذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تهنئته، سجلت جريدة الصباح دورا مميزا في دعم الدولة بكل الظروف التي واجهتها البلاد، فكان لها صوت وطني يُثنى عليه، وبهذه المناسبة نثمن جهود جميع ملاكاتها، متمنيا لهم التوفيق والمزيد من العطاء والإبداع.

واثنى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم على مهنيتها العالية وأدائها المحترف، وقال: يطيب لي بمناسبة ذكرى تأسيس جريدة الصباح أنْ أُزجي أجمل التهاني والتبريكات لجميع العاملين فيها على طريق الفضاء الحر، والكلمة الصادقة. وأضاف ناظم، لقد واصلت جريدة الصباح مشوارها المهني بكل حيادية في نقل الخبر والحقيقة رغم كل الظروف التي مر بها البلد، فكانت ضمير الناس، والمعبر الأمين عن التحولات الكبرى التي شهدها العراق العزيز، وقدمت في ذلك عدداً من الشهداء في مسيرتها.

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