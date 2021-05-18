قواتنا تصطاد مسؤولي التفخيخ والاقتحامات في {داعش}

2021/05/18 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

تمكنت القوات الامنية، في محافظة نينوى، من إلقاء القبض على مسؤولي التفخيخ والاقتحامات في “داعش” وقتل 8 ارهابيين بعملية نوعية شاركت فيها طائرات الـ F-16.

هذا الانجاز الامني جاء بعد رصد الكاميرات الحرارية تحركا من قبل عصابات داعش الارهابية لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية، و”تمت على اثرها مراقبة تلك العناصر، ونفذت مفارز الاستخبارات عملية نوعية، ونصبت كمينا محكما تمكنت من خلاله من القاء القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة (جلبارات) التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود”.

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