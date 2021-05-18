وفاة الباحث العراقي الكبير سعدالدين خضر

2021/05/18 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – الزمان غيب الموت اليوم الباحث والكاتب الصحفي العراقي الكبير سعد الدين خضر في الموصل .وعبرت شخصيات ثقافية واكاديمية عن عميق حزنها لفقدان قامة من قامات الثقافة العراقية الرصينة، اذ كان الراحل من رواد الكتابة في تاريخ الصحافة العراقية ، وكان اول من درس تطور صحافة الملحق في العراق ، وعرف بكتابة المقالات […]

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