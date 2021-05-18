الانتخابات المبكرة ومخاوف التزوير

2021/05/18 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة تحديات الانتخابات المبكرة وتصاعد المخاوف من تزويرها مع اقتراب موعدها.ما هي استعداد مفوضية الانتخابات؟ وهل ستقف البطاقة البايومترية في وجه تزوير الانتخابات؟

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