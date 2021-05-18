اعتقال عدد من المطلوبين بينهم هارب من سجن بادوش في البصرة

2021/05/18 | 03:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واعاعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء بينهم وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب هارب من سجن بادوش.وقال الماجدي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض ضمن قاطع المسؤولية أحدهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب والهارب من سجن بادوش خلال الفترة الماضية ".واضاف، أن "المعلومة الاستخبارية كفيلة بالقضاء على المطلوبين ومتابعتهم وإلقاء القبض عليهم".

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