الشرطة السعودية تتدخل بعد انتشار

2021/05/18 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على ست مواطنين قاموا باستعراض جلسة لهم على سطح شاحنة أثناء سيرها.

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