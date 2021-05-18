فيديو.. إيراني يشعل النار وسط طهران ويطلق شعارات ضد المرشد

2021/05/18 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، الاثنين، مقطع فيديو لمواطن يضرم النيران في سيارته احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية مع قرب الانتخابات الرئاسية، داعيا الناس للنزول للشوارع للإطاحة بالنظام.

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