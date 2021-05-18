رياض محرز.. هل سيكون أول لاعب عربي يفوز بالكرة الذهبية؟

2021/05/18 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون النجم، رياض محرز، ثاني لاعب جزائري يفوز بدوري أبطال أوروبا في حال تمكن فريقه، مانشستر سيتي، من تجاوز عقبة، تشيلسي، في المباراة النهائية التي سيقام في مدينة بورتو البرتغالية في 29 مايو الحالي.

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