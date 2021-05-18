لترسيخ موطئ قدم روسيا.. مرتزقة فاغنر تسيطر على النفط السوري

2021/05/18 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لمجلة فورين بوليسي أن إحدى الشركات الروسية التي أبرمت مؤخرًا صفقة مع الحكومة السورية للتنقيب عن النفط والغاز هي جزء من شبكة الشركات التي تملكها مجموعة المرتزقة فاغنر، والتي لعبت دورًا محوريًا في أنشطة موسكو المزعزعة للاستقرار حول العالم.

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