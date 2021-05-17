أمير سعودي يكشف سبب ’تغيّر لهجة’ بن سلمان تجاه ايران

2021/05/18 | 07:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الأمير في العائلة المالكة السعودية، عبدالرحمن بن مساعد، إن متغييرات دولية طرأت، ساهمت في تغيير لهجة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وأكد عبدالرحمن بن مساعد، في مداخلة عبر تطبيق "كلابهاوس" تابعها "ناس" (18 أيار 2021) إن "متغيرات دولية تحدث فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، حيث تستعد الولايات المتحدة إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي".

وأضاف "هناك مَن تساءل عن سبب تغيير اللهجة الذي ظهر على لسان ولي العهد الامير محمد بن سلمان تجاه إيران" مؤكداً أن هذا التغيير مردّه "قرب التوقيع على إعادة العمل بالاتفاق النووي حيث تسعى السعودية إلى أن تكون حاضرة في هذا الاتفاق، وأن لا يتكرر سيناريو الاتفاق الماضي عام 2016، حين تفاجأت المنطقة بإبرام الاتفاق بين المجتمع الدولي وايران دون إشراك دول المنطقة".

وفي شأن آخر، أكد بن مساعد، أن بلاده ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية ولن تغير مواقفها.

وتابع "مهما حدث..



ومهما حصل من اساءات من قِبل بعض الفلسطينيين، بل حتى وإن بقيَ مواطن فلسطيني واحد يحفظ الجميل للمملكة، فسنبقى داعمين للقضية الفلسطينية، لأنها قضيتنا".

وشارك بن مساعد عبر تطبيق "كلابهاوس" على خلفية الضجة التي أثارتها عبارة أطلقها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بعد مشادّة كلامية مع ضيف سعودي، انتهت باستخدام الوزير اللبناني عبارة "أهل البدو" ضد الضيف السعودي.

الوزير شربل وهبة يغادر الاستيديو غاضباً بعد حديث محلل سياسي سعودي : انا من لبنان عم يهيني واحد من اهل البدو !pic.twitter.com/cu3ygHkWUI

— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 17, 2021

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