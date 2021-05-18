لمن يعاني ضغط الدم.. 7 أطعمة تجنبها فورا

2021/05/18 | 08:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يلعب النظام الغذائي دورا مهما فيما يتعلق بضغط الدم، إذ يمكن لعدد من الأطعمة أن يرفعه، بينما تساعد أغذية أخرى في خفضه.

يسبب ارتفاع ضغط الدم عددا من المشكلات الصحية الخطيرة بما فيها امراض القلب والسكتة الدماغية.

وللحدّ من التداعيات السلبية لارتفاع ضغط الدم، ينصح خبراء في التغذية والطب تجنب تناول عدد من الاطعمة كما في القائمة التالية التي نشرها موقع "هيلث لاين" المتخصص بالأخبار الطبية، بناء على دراسات وبحوث علمية:

الملح

يعد الصوديوم المتوفر في الملح أحد مصادر ارتفاع ضغط الدم، وذلك لتأثيره على توازن السوائل في الدم.

وتوصي جمعية القلب الاميركية بتناول ما لا يزيد عن 2300 ميلي غرام من الصوديوم، أي ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح يوميا كحد أقصى.

البيتزا المجمدة الجاهزة

تحتوي البيتزا المجمدة الجاهزة على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والصوديوم.

وتشير تقديرات دراسات صحية، إلى أن شريحتان من الجبن المستخدم في تلك البيتزا تحتويان على ما لا يقل عن 512 ميلي غراما من الصوديوم

المخللات

يتطلب تحضير المخللات إضافة كميات كبيرة من الملح، وذلك لمنع التعفن وإبقائها صالحة للأكل لأطول فترة ممكنة.

وكلما طالت مدة بقاء الخضراوات في التعليب والسوائل المالحة، كلما زادت كمية الصوديوم التي نتناولها.

ووفق تقديرات خبراء في التغذية، فإن قطعة واحد من مخلل الخيار تحتوي 447 ميلي غراما من الصوديوم، وهو ما يجعل هذا النوع من الأغذية خطيرا بالنسبة لمن يعاني ارتفاع ضغط الدم.

الحساء المعلب

ينصح أطباء من يعاني ارتفاعا في ضغط الدم الابتعاد عن الحساء المعلّب وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم، فمثلا تحتوي علبة حساء الطماطم الواحدة على 1110 ميلي غراما من الصوديوم.

ويمكن استبدال الحساء الجاهز بالبحث عن المنتجات ذات النسبة المنخفضة من الصوديوم، أو إعداده في المنزل باستخدام مكونات طازجة.

N.A

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