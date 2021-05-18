الرافدين يصدر توضيحاً جديداً بشأن قرض الـ50 مليون

2021/05/18 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اصدر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن قرض الـ50 مليون.وقال المصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قروض الـ ٥٠ مليون المخصصة للبناء والترميم تمنح للموظفين وهناك اولوية […]

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