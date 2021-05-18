الجيش الإسرائيلي: رصد 90 مقذوفا من غزة.. وقصف مقرات لحماس

2021/05/18 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الجيش الإسرائيلي برصد 90 قذيفة أطلقت من فطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال 12 ساعة اعترض نظام القبة الحديدية معظمها، في وقت قصفت إسرائيل 5 منازل في القطاع تابعة لقادة حماس.

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