الرافدين: أولوية لحاملي الماستر كارد من الموظفين بالحصول على قروض الـ 50 مليون دينار

2021/05/18 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، وجود أولوية لحاملي الماستر كارد بالحصول على قروض 50 مليون دينار.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قروض 50 مليونا للبناء والترميم تمنح للموظفين، وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض".

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