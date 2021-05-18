بيان من الرافدين بشأن منح قروض البناء: تصل إلى 50 مليوناً

2021/05/18 | 09:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، تفاصيل منح قروض البناء البالغة 50 مليون دينار عراقي.

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وذكرالمصرف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آيار 2021)، أن "قروض الـ٥٠ مليون دينار المخصصة للبناء والترميم، تمنح للموظفين، وهناك أولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض".

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