أنباء عن اتفاق على وقف محتمل للتصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

2021/05/18 | 09:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقل موقع الحرة، اليوم الثلاثاء، أنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف العنف بين إسرائيل والفلسطينيين قريباً.

ونقل الموقع عن “تايمز أوف إسرائيل” أن مصدراً دبلوماسياً مطلعاً، أكد قرب التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، خلال يومين على أقصى تقدير.

وتزامن ذلك مع بيان للبيت الأبيض الاثنين، قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي انخراط الولايات المتحدة مع مصر، وأطراف أخرى في المشاورات الدولية والإقليمية من أجل وقف إطلاق النار.

وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه أمر الجيش بمواصلة قصف “أهداف إرهابية” في غزة.



وأضاف “سنواصل العمل حسب الضرورة لاستعادة السلام والأمن لجميع سكان إسرائيل”.

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، من جهته أن القتال في القطاع سيستمر على الأقل خلال اليومين المقبلين.

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