الحريري يهاجم وزير الخارجية اللبناني

2021/05/18 | 09:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة أمس الإثنين بالتهور السياسي، بعد تهجمه على دول الخليج العربي.

وأكد الحريري، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، أن وهبة “أضاف مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية، كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الاشقاء العرب”.

وقال الحريري، إن تهجم وهبة على دول الخليج “لا يمت للعمل الديبلوماسي بصلة، ويشكل جولة من جولات العبث والتهور في السياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية”.

وأضاف الحريري أنه “إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة، اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي، ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة”.

ومن جهته، تراجع وهبة عن تصريحه، واتهم بعض الجهات “بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الثلاثاء، قائلاً إنه لم يذكر “الأشقاء في دول الخليج العربي، ولم أتطرق إلى تسمية أي دولة”.

وشدد على تحوير كلامه “لدفع العلاقات مع الأشقاء في المملكة السعودية ودول الخليج إلى التوتير، تحقيقاً لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان”.

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