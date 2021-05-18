ثورة في ريال مدريد.. رئيس النادي يسعى للتخلص من 10 لاعبين قبل بدء الموسم الجديد

2021/05/18 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورتينو بيريز، سيقدم على ثورة كبيرة في الفريق من خلال التخلص من 10 لاعبين من نجوم الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

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