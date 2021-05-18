مكافحة المخدرات تحكم قبضتها على مروج مخدرات بالبصرة

2021/05/18 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أحكمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، قبضتها على مروج مخدرات في محافظة البصرة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات […]

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