الانتفاضة الفلسطينية.. انتفاضة كل التراب الفلسطيني - سيد صديق

2021/05/18 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_صديق يستمر الشعب الفلسطيني في صموده المُلهِم أمام جبروت الآلة العسكرية الصهيونية، ويظل يقاوم، في انتفاضةٍ شعبيةٍ واحدةٍ لا تتجزأ في الضفة ومدن الداخل وبالمقاومة المسلحة من غزة، رغم ما يتكبَّده من أرواحٍ ودماءٍ وتدمير واسع النطاق.خلال السنوات القليلة الماضية، وحتى نهوض أهالي حي الشيخ جراح ليشعلوا شرارة الانتفاضة في كل فلسطين، كان الكيان الصهيوني وحلفاؤه يتبجَّحون بالمشروع الذي يمضون فيه على ......





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