أوقفوا قصف غزة! أنهوا الاحتلال! من أجل تعبئة أممية لدعم النضال الفلسطيني! - التيار الماركسي الأممي

2021/05/18 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيار_الماركسي_الأممي هذا نص بيان التيار الماركسي الأممي حول العنف الإسرائيلي ضد قطاع غزة في الأيام الأخيرة والذي ما زال مستمرا في التصعيد.



إننا نقول: أوقفوا القصف، أوقفوا الاحتلال، يا عمال وشباب العالم تعبئوا وناضلوا من أجل فلسطين حرة جزء من فدرالية اشتراكية في الشرق الأوسط!ما زال قصف الجيش الإسرائيلي على غزة يتصاعد لحد وقت كتابة هذا البيان.



حيث تقوم أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط بإلقاء آلاف القنابل ......





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