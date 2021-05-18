مفاتيح الذاكرة - حسن مدن

2021/05/18 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن خلال الأيام القليلة الماضية، وفي ظروف الحراك الجماهيري الواسع الذي يغطي أرض فلسطين التاريخية من أقصاها إلى أقصاها، واستمرار العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، موقعاً القتلى والجرحى والدمار، مرت الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية، والعربية بالنتيجة، وكما في كل سنة، حين تمرّ هذه الذكرى المشؤومة، لوح فلسطينيون، ومن أجيال مختلفة، بمفاتيح بيوتهم، أو بيوت أجدادهم وآبائهم التي هجروا منها بالقوة عام ،194 ......





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