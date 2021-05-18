2021/05/18 | 09:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان تابعه PUKmedia: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 20 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 20 حالة شفاء، وهناك 106 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 6 حالات وفاة بفايروس كورونا.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية..6 حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية..6 حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).