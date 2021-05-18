العراق يتحرك لاتمام اسطوله لـ8 بواخر باتمام صفقة تعود لـ2013.. باخرتان اضافيتان للتخلص من الإيجار

2021/05/18 | 09:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تتفاوض وزارة النقل لإتـمـام عقد مــبــرم مـنـذ 2013 خــاص بـشـراء بــاخــرتــين تــضــافــان إلــى اسـطـول الـبـلاد المكون من 6 باخرات، بينما اتـمـت اعـمـال تشييد وتـأهـيـل ثـلاثـة ارصـفـة بـمـيـنـاء ام قصر الجنوبي.

وقــال مـديـر الـشـركـة الـعـامـة لموانئ الــعــراق الـتـابـعـة لــلــوزارة فـرحـان محيسن الفرطوسي في تصريح صحفي، ان “َّ الوزارة وبسبب قلة ما تملكه من بواخر واعتمادها على المستأجر منها، فإنها تتفاوض لإتمام عقد شـراء باخرتين بعد تحقيق جميع متطلباته، موضحا أن العقد كان قد ابرم العام 2013 ،بيد انه لم ينفذ حتى الآن”.

وكانت الوزارة قد أعلنت الــعــام 2012 تـعـاقـدهـا مــع شـركـة كورية لتصنيع باخرتين كبيرتين هما (البصرة) و(أور)، تبلغ حمولة كل واحدة منهما 17 ألف طن، ليبلغ عدد البواخر ضمن اسطول البلاد، َ ثماني بواخر بحلول العام 2014.َّ

يـشـار إلــى أن”الــعــراق كــان يمتلك اسطولا يضم 24 باخرة، لم يتبق مـنـهـا بـعـد عــام 2003 إلا بـاخـرة واحدة هي (الناصر)، التي اشتراها عـام 1989 ومـا زالـت قيد الخدمة.

مــن جــانــبــه، بــين مــديــر مــيــنــاء ام قصر الجنوبي مثنى جبار جاسم انه “تم تأهيل وانجاز ثــلاثــة ارصــفــة بـمـيـنـاء ام قـصـر الـجـنـوبـي هــي 4 و6 و7 ،والـتـي تمت بالتوازي مع عمليات التفريغ والشحن، وتحقيق معدل إيرادات جـيـد لـلـمـوانـئ مـع انـجـاز الاعـمـال التأهيلية لـلارصـفـة”.

واشــار إلـى “وجـــــود اعـــمـــال تــوســعــة في البنى التحتية، والتأهيل في مــدخــل وطــــرق مـــوانـــئ ام قصر، اضافة إلى توسعة الـسـاحـات الـتـي ساهمت بـشـكـل كـبـيـر بـتـحـقـيـق انـــســـيـــابـــيـــة تــخــريــج الــبــضــاعــة وتــســهــيــل دخـــــول الــشــاحــنــات، وســـــرعـــــة الـــفـــحـــص والانـــجـــاز فــي الاخـــراج الــجــمــركــي، عــــلاوة عـلـى عـمـلـيـات الارســـاء والمــغــادرة والمــنــاولــة وتـخـريـج الـبـضـاعـة والاجــــراءات الاداريـــة والمـالـيـة المتعلقة بهذا العمل”.

وحاليا، يعتمد العراق على تأجير ناقلات من جنسيات مختلفة لنقل البضائع المستوردة لمصلحة مؤسسات الدولة، إضافة إلى ناقلات أخرى تتولى عمليات شحن النفط المصدر من حقول الجنوب.

ويمتلك العراق في محافظة البصرة (جنوب) 4 موانئ تجارية وصناعية وهي “المعقل” و”خوز الزبير” و”أبو فلوس” و”أم قصر”.

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