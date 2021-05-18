الكاظمي يدعو النزلاء الاحداث في دائرة الاصلاح الى التعلم من اخطائهم وتحويلها الى فرص نجاح في المجتمع

2021/05/18 | 09:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، النزلاء الاحداث في دائرة الإصلاح، إلى أن يتعلموا من اخطائهم وان يحرصوا على عدم تكرارها مستقبلا.واجرى الكاظمي زيارة الى دائرة اصلاح الاحداث للذكور/ دار ملاحظة بغداد، وتفقد اوضاع المودعين في هذه الدار … Readmore

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